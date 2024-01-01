В Перми прошло массовое задержание в Кировском районе Правоохранители досматривали машины и проверяли увеселительные заведения Поделиться Твитнуть

Вечером 20 сентября жители Закамска рассказали, что на улице Ласьвинской сотрудники ОМОНа, ГБР, Росгвардии, ДПС и МВД остановили несколько автомобилей. Водителей попросили выйти и устроили обыск.

«Всех обыскивают на наркотики, даже снимают обшивку машин, и колеса», «упаковали за наркоту и нелегальную миграцию» — сообщают пользователи в соцсетях. Судя по опубликованному видео, задержание было массовым.

Также сообщается, что сотрудник ОМОНа пришли с обысками в популярные в Закамске питейные заведения, чем шокировали посетителей.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, в полиции подтвердили факт проверок, отметив, что Кировском районе проходили «оперативные профилактические мероприятия». Однако не уточнили, с чем они были связаны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.