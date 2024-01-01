Алёна Бронникова Структура ПЗСП планирует развивать в Перми территорию Рязанского промузла Площадь земельного участка составляет 16,4 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми обратилось ООО «Интер-Актив» с заявлением об установлении на карте градостроительного зонирования города границы комплексного развития территории (КРТ) в отношении участка Рязанского промышленного узла в Индустриальном районе.

Как рассказали в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, речь идёт об участке, ограниченном улицами Норильской, Рязанской, Шахтёрской и Подводников, площадью 16,4 га. В данный момент он находится в границах территориальной зоны промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Комиссия по ПЗЗ рассмотрела заявление организации на заседании 20 сентября и приняла решение о подготовке проекта внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.

О том, что площадка Рязанского промузла в Перми может быть застроена, стало известно в 2021 году. В министерстве строительства Прикамья отметили, что на данной территории площадью 97,5 га можно возвести 150 тыс. кв. м жилья. Среди преимуществ была названа обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой.

Согласно данным checko.ru, ООО «Интер-Актив» зарегистрировано в 2006 году и находится по ул. Норильской, 6 в Перми. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам прошлого года выручка составила 10,1 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб.

Генеральным директором компании является Александра Алексеева. Учредителем с июня 2024 года стал генеральный директор АО ПЗСП Евгений Дёмкин.

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