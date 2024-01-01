На СВО погиб пермяк Иван Бояршинов Ему было 23 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юсьвинского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Перми Иван Бояршинов. Об этом сообщается на официальной странице администрации Юсьвинского муниципального округа.

Иван Бояршинов родился 19 декабря 2000 года в Перми. С 1 по 5 класс учился в пермской школе, а затем семья переехала в п. Майкор, где с 6 по 11 класс мальчик обучался в Майкорской средней школе.

После окончания школы Иван выучился на электрогазосварщика в Кудымкаре. В 2020-2021 годах проходил срочную службу в Росгвардии, а затем вернулся в родной посёлок, где начинал работать охранником. Потом устроился на работу вахтовым методом в Екатеринбург.

В мае 2024 года молодой человек заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, где погиб 1 июля.

Администрация Юсьвинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с участников СВО состоится 21 сентября в Майкорском доме культуры (ул. Октябрьская, 8). Начало траурного митинга в 12:00.

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