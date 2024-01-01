Зарина Ситдикова Стала известна программа театрального фестиваля «Пермская Фантасмагория» Пришедший на смену фестивалю МакДонаха проект пройдёт в Перми с 1 по 7 октября Поделиться Твитнуть

Молодёжный театр им. В. С. Загоруйко (Тюмень), «Вий. Легенда» (16+), фотограф: Андрей Черных

Театр «У Моста» обнародовал программу первого международного фестиваля «Пермская Фантасмагория», который пройдёт в Перми с 1 по 7 октября.

Как писал ранее «Новый компаньон», театральный форум придёт на смену фестивалю МакДонаха, который проходил в Прикамье с 2014 по 2022 годы.

«Пермская Фантасмагория» — это единственный в мире мистический фестиваль, посвящённый постановкам по таинственным произведениям русских и зарубежных авторов.

Организатором события выступает театр «У Моста». По информации учреждения, на фестиваль поступило более 100 заявок из разных стран и городов. Из них были отобраны постановки из Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Ставрополя и Перми.

В программу фестиваля вошёл, например, легендарный спектакль «Карамазовы» (16+) театра Slavia из Белграда. Из Бреста в Пермь привезут уникальную мистическую постановку по повести «Олеся» (16+) Александра Куприна, спектакль — лауреат Национальной премии Республики Беларусь. Минский Молодёжный театр покажет оригинальный спектакль по пьесе Уго Бетти «Козий остров» (18+).

Театры из Киргизии и Казахстана сыграют представления по мотивам легенд и мифов своего фольклора — «Потерянный тысяча и одну ночь» (18+, Баткенский театр им. А. Жайнакова) и «Прегрешение Шолпан» (16+, Костанайский театр драмы им. И. Омарова). Ереванский театр им. Станиславского представит фантасмагоричный «Бред вдвоём» (16+) Эжен Ионеско, а знаменитый Ереванский театр пантомимы привезёт пластический спектакль «Оффлайн» (16+). Независимый театральный проект из Японии покажет фантазию «Когда ты остров» (16+). Известный Иранский театр BojnourdArtTheaterGroup сыграет свою мистическую постановку «Мать» (16+).

Спектакли пройдут на четырёх площадках Перми: в театре «У Моста», театре кукол, Театре-Театре и Доме Актёра. Постановки будут показаны на русском языке и на языке оригинала с субтитрами.

Торжественное открытие «Пермской Фантасмагории» состоится 1 октября в 19:00. Театр «У Моста» покажет спектакль «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория» (12+) Николая Гоголя.

Вне конкурса будут показаны легендарные спектакли театра «У Моста», на которые практически невозможно купить билеты, когда они появляются в афише: «Вий» (12+), «Мастер и Маргарита» (16+), «Сирано де Бержерак» (12+), «Зверь» (16+).

Билеты можно приобрести на сайте театра «У Моста» и в сервисе «Яндекс.Афиша». Справки по телефону: +7 (342) 237 52 55. На спектакли можно также попасть по «Пушкинской карте».

Фестиваль «Пермская Фантасмагория» пройдёт при поддержке министерства культуры Пермского края и департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми.

Фото: оргкомитет фестиваля «Пермская Фантасмагория»

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