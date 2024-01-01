В Перми пройдёт первый международный театральный фестиваль «Пермская Фантасмагория» Он придёт на смену фестивалю Мартина МакДонаха Поделиться Твитнуть

Фото: пермский театр «У Моста»

В этом году с 1 по 7 октября в Перми пройдёт первый международный театральный фестиваль «Пермская Фантасмагория» (12+). Организатором мероприятия выступает театр «У Моста», сообщает пресс-служба учреждения.

По данным театра, фестиваль «Пермская Фантасмагория» — единственный в мире мистический фестиваль, посвящённый постановкам по произведениям русских и зарубежных авторов, в числе которых Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Фёдор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин, Эрнст Теодор Гофман, Уильям Шекспир и др. Для участников фестиваля не будет ограничений — это могут быть различные типы театров, у них есть возможность показать постановки в различных жанрах. Заявки принимаются на почту: umosta2007@mail.ru, либо через специальную форму https://clck.ru/3AnsQV.

Как отметили организаторы, фестиваль будет носить просветительский характер. В его задачи входит знакомство зрителей с лучшими образцами российского и зарубежного театрального искусства, формирование и укрепление международных контактов и творческих связей, открытие новых имён в театральном мире, а также культурный обмен профессиональным опытом в современных реалиях театрального искусства.

«Фестиваль — это ещё и площадка для практических занятий с участием приглашённых театральных критиков, специалистов и режиссёров. Это и проводимые для актёров мастер-классы, творческие лаборатории и лекции, круглые столы, дискуссии и т.п.», — добавили организаторы.

В театре «У Моста» подчеркнули, что основной целью нового фестиваля является укрепление статуса Пермского края и Перми как одного из центров культуры. Организаторам также важно привлечь внимание зрителей к разным формам театрального искусства.

Награды фестиваля «Пермская Фантасмагория» будут присуждаться в таких номинациях, как «Лучший спектакль (Гран-при)», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшее музыкальное оформление». Помимо этого, могут быть вручены специальные премии и призы.

В начале текущего года стало известно, что в связи с окончанием лицензии на территории РФ международный фестиваль Мартина МакДонаха, который пермский театр «У Моста» проводил с 2014 года, прекратил своё существование. Взамен ему и разработана концепция нового театрального форума.

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