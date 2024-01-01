Зарина Ситдикова Минтранс Прикамья открыл консультации для таксистов по вопросу страхования пассажиров Вступил в силу федеральный закон об обязательных полисах для выплат компенсаций клиентам при аварии Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Специалисты министерства транспорта Прикамья готовы оказать консультативную помощь перевозчикам легковых такси по вопросу соблюдения новых требований федерального законодательства о страховании гражданской ответственности за травмирование или порчу имущества пассажиров во время поездки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 1 сентября текущего года в России вступил в силу федеральный закон об ОСГОП, который устанавливает новые обязательства для всех участников рынка таксомоторных услуг по заключению договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу клиентов такси.

Согласно этому документу, перевозчики, имевшие действующее разрешение на работу до введения закона, должны до 1 ноября заключить договор ОСГОП и уведомить об этом уполномоченные органы. Все переданные сведения будут включены в региональный реестр перевозчиков такси. Если эти требования не будут выполнены, разрешение на работу такси будет приостановлено на 30 дней, а в случае дальнейшего игнорирования закона таксомоторная лицензия аннулируется.

Тем, кто получает разрешение после 1 сентября, нужно оформить полис ОСГОП в течение пяти рабочих дней и не забыть направить уведомление в соответствующие органы. При отсутствии договора через 30 дней лицензия будет считаться недействительной.

Для удобства подачи заявлений и проверки полисов ОСГОП можно воспользоваться порталом Госуслуг и Единым порталом государственных и муниципальных услуг. За дополнительной информацией пермские перевозчики могут обратиться в отдел по работе с обращениями граждан и организаций минтранса Прикамья.

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