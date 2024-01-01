Зарина Ситдикова Власти Перми скорректировали расписание двух автобусных маршрутов На одном увеличено количество рейсов, на другом — меняется время отправления Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми начинает действовать новое расписание на автобусных маршрутах № 5 и № 33. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

По информации ведомства, с 20 сентября на автобусном маршруте № 5 «М/р Новобродовский — М/р Голый мыс — Комсомольская площадь» увеличивается количество отправлений в течение дня. Расписание останется прежним только в выходные.

С 23 сентября и во все будние дни на автобусном маршруте № 33 будут совершаться раньше первые отправления от остановки «М/р Костарёво». Изменения вводятся по многочисленным обращениям пассажиров.

В департаменте транспорта также добавили, что решение по внесению соответствующих корректировок принято для удобства горожан, проживающих в отдалённых микрорайонах.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что с 4 октября в Пермском крае начнёт действовать зимнее расписание для электропоездов.

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