Пермские электрички в октябре переходят на зимнее расписание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермской пригородной компании, с 4 октября в регионе начинает действовать зимнее расписание для электропоездов. В последнюю неделю сентября из расписания начнут исчезать летние электрички.

Так с 30 сентября будут отменены летние пригородные поезда: № 6163 Чусовская — Баская, отправлением со ст. Чусовская в 12:20, №6164 Баская — Чусовская, отправлением со ст. Баская в 18:57; № 6294 Пермь-2-Дивья, отправлением со ст. Пермь-2 в 11:13; № 6293 Дивья-Пермь-2, отправлением из Дивьи в 15:44.

26 сентября состоятся последние рейсы электричек № 6027 Пермь-2 — Григорьевская, отправлением со ст. Пермь-2 в 15:05 и № 6028 Григорьевская — Пермь-2, отправлением со ст. Григорьевская в 18:04.

До 29 сентября курсируют поезда № 6025 Пермь-2 — Менделеево, отправлением со ст. Пермь-2 в 15:05 и № 6026 сообщением Менделеево — Пермь-2, отправлением со ст. Менделеево в 17:35, а также № 7196 Пермь-2 — Кишерть, отправлением со ст. Пермь-2 в 14:16 и № 6171 Кишерть — Верещагино, отправлением со ст. Кишерть в 18:20.

С 6 октября будет отменён летний пригородный поезд № 6021 сообщением Пермь-2 — Григорьевская, отправлением со ст. Пермь-2 в 08:04.

С 4 октября 2024 года по 27 апреля 2025 года будут курсируют зимние пригородные поезда: № 7194 Пермь-2 — Кунгур (по пятницам и воскресеньям), отправлением со ст. Пермь-2 в 14:16, прибытием в Кунгур в 16:14 и № 6193 Кунгур — Верещагино (по пятницам и воскресеньям), отправлением из Кунгура в 18:40.

Посмотреть актуальное расписание можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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