Зарина Ситдикова Лишённая родительских прав мать из Прикамья присвоила себе алименты на ребёнка Полгода женщина получала выплаты на живущую в детдоме дочь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Чусового в течение полугода получала алименты на содержание дочери, которая всё это время жила в детдоме. Об этом сообщается на Едином портале Прокуратуры Российской Федерации.

Как уточнили в надзорном органе, ребёнка поместили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, потому что её мать не исполняла обязанности по воспитанию.

Безответственную женщину лишили родительских прав. Однако, лишившись дочери, она не отказалась от выплат на её содержание, которые осуществлял отец девочки по решению суда. Регулярно перечисляемые ей на счёт алименты, мать расходовала на личные нужды. Таким способом женщина необоснованно получила свыше 75 тыс. руб.

Выяснивший это прокурор Чусового обратился с иском против матери в суд, чтобы взыскать с неё все незаконно полученные выплаты.

Чусовской городской суд Пермского края требования гособвинителя удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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