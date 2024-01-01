Алёна Бронникова Зарплаты работников промышленных предприятий Пермского края за год выросли на 20% Средняя заработная плата составила 80 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В обрабатывающих производствах Пермского края в январе-июне 2024 года средняя заработная плата сотрудников составила 80,1 тыс. руб., что на 20,6% выше показателя прошлого года за аналогичный период. Об этом на заседании регионального заксобрания рассказал вице-премьер, глава минпромторга Прикамья Алексей Чибисов.

Согласно представленному докладу о состоянии промышленного комплекса, индекс промышленного производства в первом полугодии вырос на 9,9%. Всего на данный момент в регионе — более 5 тыс. промышленных предприятий, где занято 239,1 тыс. человек. Более 750 компаний получают ежегодно финансовые и нефинансовые меры поддержки.

По программам регионального и федерального фондов развития промышленности предприятия получают льготные займы на приобретение оборудования по ставке З-7% годовых на сумму от 5 млн до 5 млрд руб. За 2023-2024 годы было поддержано 22 проекта на общую сумму 7,4 млрд руб. Плановый объём выручки при их реализации составит 96 млрд руб.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул, что промышленный сектор традиционно обеспечивает устойчивое развитие региона. «Промышленные предприятия дают тысячи рабочих мест, являются крупными налогоплательщиками региона, а также инвестируют в развитие экономической и социальной инфраструктуры», — отметил он.

Общий объём вложений составляет 35 млн руб. В 2023-2024 годах 23 проектам в сфере промышленности был присвоен статус приоритетных инвестпроектов. Размер фактических инвестиций — более 1 млрд руб., всего создано 177 рабочих мест. В рамках специнвестконтрактов реализуются восемь региональных и шесть федеральных проектов. Предприятия обязаны создать или модернизировать промышленные производства, и предоставить новые рабочие места. Три проекта со сроком на 20 лет были заключены в 2022-2024 годах. Ожидаемый размер инвестиций — 291,71 млрд руб.

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