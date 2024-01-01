Зарина Ситдикова Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 9,9% Более чем в два раза увеличился показатель в сфере изготовления прицепов и полуприцепов Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства в Пермском крае сохраняется выше прошлогодних значений. В январе-июле 2024 года он вырос на 9,9% по сравнению с АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

В июле 2024 года по сравнению с июлем 2023-го индекс промпроизводства составил 103,8%, по сравнению с июнем 2024-го — 95,6%.

Наиболее интенсивный рост в течение семи месяцев по-прежнему фиксируется в обеспечении электрической энергией, газом и паром — показатель увеличился на 18,1% по сравнению с АППГ. При этом относительно июля прошлого года рост составил 37,5%.

В обрабатывающих производствах зафиксировано повышение на 15,5% при сравнении данных за январь-июль 2024 и 2023 годов. Относительно тех же критериев в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост составил 3,5%, в добыче полезных ископаемых — 2,1%.

В сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов объёмы выросли более чем в два раза (+106,3%), в полиграфии и копировании носителей информации — на 42,9%, в производстве кожи и изделий из кожи— на 32,1%.

Снижение индекса за семь месяцев произошло в производстве прочих полезных ископаемых — на 18,2%, электрического оборудования — на 14,3%, напитков — на 9,8%, одежды — на 8,4%, в металлургическом производстве (–6,1%), а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (–5,7%).

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