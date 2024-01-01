Алёна Бронникова Законопроект о расширении льгот на проезд в электричках Прикамья принят в двух чтениях Скидки на приобретение билетов смогут получать учащиеся частных школ и вузов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о расширении льгот на проезд в электричках Пермского края для учащихся частных образовательных организаций принят депутатами Законодательного собрания региона в двух чтениях. Документ был рассмотрен на пленарном заседании 19 сентября.

Ранее данной мерой поддержки могли воспользоваться только учащиеся государственных и муниципальных образовательных учреждений. Законопроект о расширении категорий получателей льготы был внесён в краевой парламент губернатором Прикамья.

Согласно принятым изменениям, теперь ученики частных школ и студенты частных колледжей и вузов при покупке билетов или проездных абонементов на железнодорожный транспорт общего пользования в пригородном сообщении смогут получать скидки в размере 50%. Льгота распространяется только на школьников и студентов, которые получают образование на очной основе. Период предоставления льгот по тарифам на проезд — с 1 сентября по 15 июня.

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