Алёна Бронникова В Пермском крае поддержали увеличение штрафов за незаконную торговлю Размер административного наказания вырастет для должностных и юридических лиц Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае увеличат штрафы за незаконную торговлю для должностных и юридических лиц. Соответствующую инициативу фракции ЛДПР депутаты краевого заксобрания поддержали в двух чтениях на пленарном заседании.

По мнению инициаторов законопроекта, существующая мера ответственности за незаконную торговлю и предоставление услуг населению в нeycтaнoвлeнныx местах является неэффективной. Поэтому для снижения количества правонарушений было решено усилить меры административного воздействия.

Документом увеличиваются штрафы для должностных лиц с 15-20 тыс. до 20-30 тыс. руб., для юридических лиц — с 250-300 тыс. до 300-500 тыс. руб. Для ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное правонарушение должностных лиц — с 20-25 тыс. до 40-50 тыс. руб., юридических лиц — с 300-350 тыс. до 0,5-1 млн руб.

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