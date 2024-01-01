Штрафы за незаконную торговлю в Пермском крае могут увеличиться Законопроектом предусмотрено повышение штрафов для некоторых лиц до 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты фракции ЛДПР в Пермском крае внесли в региональное заксобрание проект закона об увеличении штрафов за незаконную торговлю и предоставление услуг населению в нeycтaнoвлeнныx местах. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента Прикамья.

Проектом предлагается повысить штрафы для должностных лиц с 15-20 тыс. руб. до 20-30 тыс. руб., для юридических лиц — с 250-300 тыс. руб. до 300-500 тыс. руб. Для ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное правонарушение должностными лицами — с 20-25 тыс. руб. до 40-50 тыс. руб., юридическими лицами — с 300-350 тыс. руб. до 0,5-1 млн руб.

По мнению инициаторов, существующая мера ответственности за указанные нарушения является неэффективной. Добиться сокращения количества правонарушений можно, усилив меры административного воздействия.

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