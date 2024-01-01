Алёна Бронникова Власти Прикамья анонсировали изменения в закон о молодёжной политике В перечень допнаправлений войдут патриотическое воспитание и психологическая поддержка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На заседании Законодательного собрания Пермского края 19 сентября руководитель Агентства по делам молодёжи Юлия Баландина выступила с ежегодным докладом о положении молодёжи в регионе. По её словам, в ближайшее время на федеральном уровне ожидается утверждение паспорта нацпроекта «Молодёжь и дети», в который вошли девять федеральных проектов.

В закон РФ внесут изменения в виде дополнительных направлений молодёжной политики, среди которых — патриотическое воспитание, социально-психологическая поддержка и ряд других. В связи с этим в региональное законодательство будут внесены соответствующие изменения.

По данным Агентства, в Прикамье проживает более 616 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет (25% от общего числа). Уровень безработицы среди людей в возрасте 15-29 лет составляет 4,2%. Отмечается снижение очереди на получение социальной выплаты на приобретение жилья, в 2023 году условия жизни улучшили почти 1 тыс. молодых семей. Растёт количество студентов, получающих стипендию - 16,7 тыс. человек в 2023 году (+312 человек к 2022 году).

«К реализации молодёжной политики регион подходит комплексно: создаётся новая инфраструктура, проводится целая линейка молодёжных событий, оказывается поддержка в разработке проектов. И очень важно, что во всех процессах молодёжь выступает не только участником, но и инициатором изменений», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

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