Властям Перми дали месяц на знакомство с предложением парка Горького о мировом соглашении ДЗО настаивает на передаче ряда объектов на баланс муниципалитета Поделиться Твитнуть

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В Арбитражном суде Пермского края прошло очередное слушание по делу, касающемуся сооружений в парке Горького. Департамент земельных отношений (ДЗО) продолжает настаивать на том, чтобы Театр эстрады и проходная будка были переданы ответчиком — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» — на баланс муниципалитета. На предыдущем заседании ответчик предложил передать эти объекты в собственность мэрии после подписания мирового соглашения. В ходе текущего заседания представитель ДЗО запросил отсрочку для тщательного изучения условий соглашения. Ответчик поддержал ходатайство, и судья отложил заседание на конец октября. Об этом сообщает «Эхо Перми».

Также в Пермском арбитраже рассматривается ещё одно дело, в котором администрация Свердловского района утверждает, что здания ресторанов, аттракционов, туалеты и гараж в парке Горького построены без необходимых разрешений. Чиновники считают, что эти сооружения должны быть демонтированы.

Ранее сообщалось, что власти не планируют отменять статус особо охраняемой природной территории для парка Горького.

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