Индийский миллиардер построит в Перми железнодорожный терминал Викрам Пуния с 90-х годов занимается бизнесом в РФ Поделиться Твитнуть

Викрам Пуния / фото: pharmasyntez.com

В посёлке Юго-Камский под Пермью Викрам Пуния, миллиардер индийского происхождения, зарегистрировал ООО «Железнодорожный терминал «Пермь». Директором компании значится экс-сотрудник минтранса Пермского края Андрей Постников, уставной капитал компании — 100 млн руб. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

Пуния — уроженец Индии, бизнесом в России занимается с начала 90-х, с 1992 по 2010 год проживал в Иркутске, потом переехал в Москву. Является совладельцем 14 компаний (от фармацевтики до полиграфии). Он же является президентом группы компании «Фармасинтез», поставщика лекарств по госзаказу (пять фармзаводов по всей стране, от Дальнего Востока до Петербурга). По подсчетам Forbes, его состояние превышает 1 млрд. долларов.

По данным издания, универсальный ЖДТ будет построен на территории особой экономической зоны «Пермь», основной его специализацией может стать работа с импортными контейнерными грузами.

Проект пока находится на начальной стадии.

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