Годовая инфляция в Прикамье снизилась на 0,4% Но её показатель по-прежнему выше, чем в среднем по России Поделиться Твитнуть

В августе годовая инфляция в Пермском крае снизилась на 0,37 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 9,52%. Тем не менее, этот уровень выше, чем в среднем по России, где инфляция равна 9,05%. Уменьшение темпов инфляции в регионе в значительной степени обусловлено увеличением предложения на рынках продовольствия, а также эффектом высокой базы. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

В августе 2024 года годовой темп увеличения цен на продукты питания составил 9,22%, что меньше по сравнению с июлем, где этот показатель равнялся 9,91%.

Рост производства внутри страны в августе по сравнению с прошлым месяцем способствовал снижению цен на свинину и курицу. Это положительно сказалось на затратах переработчиков мяса. Как следствие, годовой рост цен на свинину, куриное мясо, пельмени и манты замедлился, а стоимость сосисок и сарделек в августе оказалась ниже, чем год назад и тем более в июле. Производство и предложение яиц в августе возросли, что также способствовало замедлению их годового роста цен.

В августе 2024 года годовой темп роста цен на непродовольственные товары уменьшился до 7,19% по сравнению с 7,8% в июле. Это снижение во многом вызвано статистическим эффектом высокой базы прошлого года.

Цены на подержанные иномарки в августе текущего года росли медленнее, чем в аналогичном месяце прошлого года. В августе 2023 года рост цен на автомобили был более заметным из-за усиленного потребительского спроса и ограниченного товарного предложения. В этом году наблюдается увеличение поставок легковых автомобилей, что статистически обусловило замедление годового увеличения цен на подержанные иномарки.

Снижение интереса к покупкам товаров для отделки и ремонта жилья после отмены некоторых льготных ипотечных программ также сказалось на замедлении роста цен на строительные материалы, таких как цемент, древесно-стружечные плиты и ламинат. По сравнению с прошлым годом произошло умеренное снижение цен на керамическую плитку.

Тем временем годовой темп роста цен на услуги в августе поднялся до 12,61%, увеличившись по сравнению с июльскими 12,14%. Рост цен на авиаперелеты в эконом-классе и высокие расходы туроператоров способствовали увеличению цен на путёвки в Турцию.

В августе 2024 года уровень годовой инфляции в России составил 9,05%, по итогам июля было 9,13%. Показатель роста цен на непродовольственные товары уменьшился, в то время как прирост цен на продовольственные товары и услуги увеличился. Базовая инфляция снизилась более заметно — до 8,44% (с 8,60% в июле). Инфляционное давление сохраняется на более низком уровне по сравнению с вторым кварталом, однако остаётся значительно выше, чем в первом квартале 2024 года. Это указывает на то, что внутренний спрос продолжает превышать производственные возможности.

В Банке России считают, что для возобновления процесса дезинфляции необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В соответствии с прогнозом ЦБ, с учётом нынешней денежно-кредитной стратегии, ожидается, что годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% к 2025 году и впоследствии установится на уровне около 4%.

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