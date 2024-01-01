Алёна Бронникова В конце сентября суд рассмотрит иск «дочки» «Лукойла» к Пермскому УФАС Организация оспаривает решение ведомства необоснованном завышении цен на топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт обратилось в Арбитражный суд Пермского края с двумя исковыми заявлениями к Пермскому УФАС. Ведомство признало организацию виновной в нарушении закона «О защите конкуренции» из-за необоснованного завышения цен на автомобильное топливо. Дела были объединены в одно производство.

«Судом вынесено определение об объединении дел в одно производство для рассмотрения заявлений ООО "Лукойл-Нефтепродукт" о признании недействительными решения и предписания УФАС России по Пермскому краю о нарушении антимонопольного законодательства», — рассказали в пресс-службе суда.

Судебное заседание, в ходе которого будут рассмотрены объединённые дела, назначено на 30 сентября.

В июле сообщалось, что пермские антимонопольщики уличили «Лукойл-Уралнефтепродукт» в злоупотреблении доминирующим положением на розничных рынках бензинов АИ-92 и АИ-95, незаконно повысив цены на данные марки. Ведомство установило, что расходы компании на розничную реализацию бензина снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, у ООО отсутствовали объективные экономические основания для повышения стоимости топлива.

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