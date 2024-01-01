Пермское УФАС уличило «дочку» «Лукойла» в необоснованном завышении цен на топливо Компании грозит штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление ФАС по Пермскому краю признало ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» виновным в нарушении антимонопольного законодательства: компания завышала цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили пермские антимонопольщики, на автозаправках «Лукойл-Уралнефтепродукт» было зафиксировало повышение цен на топливо. В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 85 коп.

В Пермском УФАС установили, что расходы компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, у компании не было объективных экономических оснований для повышения стоимости топлива.

В связи с этим в отношении ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

Компании выдадут предписание. Кроме того, «дочке» «Лукойла» грозит административный штраф.

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