На СВО погиб житель Прикамья Савелий Сидоров Обстоятельства его смерти не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березников

В специальной военной операции на территории Украины погиб житель Березников, ефрейтор Савелий Сидоров. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства его гибели не уточняются. Неизвестно также, сколько ему было лет и когда состоится прощание.

Судя по фотографиям, опубликованным на странице муниципалитета, Сидоров служил в составе ЧВК «Вагнер». У него осталось пять медалей, среди них — «За взятие Бахмута» и «За отвагу».

Фото: Администрация Березников

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее в спецоперации погиб житель Кудымкарского муниципального округа Прикамья Анатолий Трошев. С 1995 года он начал работать в СИЗО № 4 в Кудымкаре, а в 2017 году закончил службу в должности дежурного помощника начальника изолятора в звании капитана.

Прощание с ним пройдёт 19 сентября в Кудымкаре на ул. Центральной, 1.

В этот же день похоронят двух жителей Верещагинского округа Прикамья — Николая Михайлова и Сергея Саранина.

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