В Прикамье простятся с погибшим на СВО бывшим сотрудником следственного изолятора Анатолию Трошеву был 51 год Поделиться Твитнуть

Анатолий Трошев

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В зоне специальной военной операции погиб житель Кудымкарского муниципального округа Прикамья Анатолий Трошев. Об этом сообщили окружные власти и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Анатолий Трошев родился 9 апреля 1973 года в деревне Старое Шляпино Кудымкарского района Пермской области. Окончил восемь классов школы и СПТУ № 48 в Кудымкаре. Потом он был призван в 1991 году в ряды Вооруженных сил. Вернувшись домой, работал в леспромхозе трактористом, был бригадиром лесозаготовительной бригады. В 1995 году поступил на службу в СИЗО № 4 в Кудымкаре. Закончил службу в 2017 году в должности дежурного помощника начальника изолятора в звании капитана.

Когда мужчина ушёл на СВО, где и при каких обстоятельствах погиб, власти не уточнили.

Прощание с Анатолием Трошевым пройдет 19 сентября в Кудымкаре на ул. Центральной, 1.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в СВО погибли двое жителей Верещагинского округа Прикамья. Николая Михайлова и Сергея Саранина также похоронят 19 сентября.

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