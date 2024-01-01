В СВО погибли двое жителей Верещагинского округа Прикамья Николая Михайлова и Сергея Саранина похоронят на этой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Администрация Верещагинского городского округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе спецоперации Николая Михайлова и Сергея Саранина.

Николай Михайлов родился 6 мая 1969 года в Казахстане. Воспитывался в многодетной семье. Его семья переехала в Верещагино, где Николай окончил школу №121. С 1987 по 1990 год служил в армии во Владивостоке. В 1993 году окончил Владивостокский морской колледж и вернулся в Верещагино, где женился. С супругой Надеждой мужчина воспитывал троих детей.

Николай работал на железной дороге электромонтёром, а потом в Перми автомехаником.

В СВО участвовал в звании младшего сержанта, был командиром отделения взвода противотанковых управляемых ракет. Погиб 5 сентября.

Его похоронят 19 сентября в Верещагино.

Сергей Саранин родился 26 сентября 1990 года в д. Пож Юрлинского района. Там же окончил 9 классов. В мае 2009 года его призвали в ВС РФ. После службы в армии работал в строительных фирмах вахтовым методом, затем в Перми автомехаником. В 2019 году мужчина женился, в 2020 году у него родился сын Александр.

В СВО Сергей Саранин служил гвардии рядовым штурмового отделения штурмового взвода. Погиб 17 августа.

Мужчину похоронят 19 сентября в Верещагино.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.