Дачнику из Пермского края через суд включили электричество Восстановить права собственнику помогли в УФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителю Усть-Качки пришлось через суд решать вопросы с электричеством. Он пожаловался в УФАС, что его садовый участок в СНТ «Восход-3» в прошлом году незаконно отключили от электроэнергии. И весь сыр-бор произошёл из-за смены названия энергетической компании.

У дачника был заключен договор с двумя организациями — с «МРСК Урала» о технологическом присоединении и с «Пермэнергосбытом» об энергоснабжении для бытовых нужд. Проблемы возникли из-за того, что он не переоформил документы из-за изменения названия компании: «Россети Урала» вместо «МРСК Урала».

Сетевая организация «НПФ «Парма Инжиниринг», которая оказывает услуги по передаче электроэнергии в садовое товарищество, посчитала прежние договоры неправомерными, аннулировала их и отключила электричество в садовом участке.

«Пермэнергосбыт» (филиал ПАО «Россети») требовал от «Пармы-Инжиниринг» восстановить электроснабжение, но сетевая компания отказала.

В УФАС, куда пожаловался житель Усть-Качки, посчитали, что «Парма-Инжиниринг» нарушает Закон об электроэнергетике, препятствуя передаче электроэнергии на участок.

«Отсутствие переоформленных документов в связи со сменой названия энергетической компании не означает, что садовый участок не был подключен к электроснабжению надлежащим образом, а ранее заключенные договоры не являются подлинными, поскольку это противоречит законодательному принципу однократности технологического подключения», — комментируют в управлении.

УФАС привлекло сетевую организацию к административной ответственности и вынесло предупреждение.

«Парма-инжиниринг» пыталась оспорить это постановление о назначении административного наказания в судах.

Однако Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Пермского края признали решение УФАС законным. Так, благодаря вмешательству Пермского УФАС жителю Усть-Качки, который около года жил без света, снова дали свет.

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