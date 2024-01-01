В краевом Управлении ФСБ рассказали об учениях, которые напугали пермяков Силовики отрабатывали «механизм реагирования на возможные угрозы» Поделиться Твитнуть

Стали известны подробности учений, которые в начале этой недели состоялись под Пермью и встревожили жителей. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Пермскому краю.

В день проведения мероприятий жители населённых пунктов вблизи аэропорта Большое Савино рассказали о скоплении военных и полицейской погоне около посёлка Сокол. В частности, был перекрыт проезд к посёлку, где находится школа и детсад. По данным пермяков, патрульный автомобиль ДПС преследовал другую машину. Как выяснилось, это было частью учений спецслужб: сотрудники ведомств тренировались предотвращать теракт.

В этих мероприятиях участвовали сотрудники УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС, ГУФСИН России по Пермскому краю, ПЛО МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО России, Росгвардии, краевого Роспотребнадзора, а также чиновники.

Учения проводились для «отработки механизма реагирования подразделений оперштаба Прикамья на возможные угрозы».

Как ранее писал «Новый компаньон», в ГУФСИН России по Пермскому краю состоялось тактико-строевое занятие. В ведомстве назвали это «отработкой действий по пресечению массовых беспорядков осуждённых и освобождению заложников в исправительных учреждениях». Отработка практической части осуществлялась на территории Пермского института ФСИН России.

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