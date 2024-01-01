В Прикамье прошли учения по пресечению массовых беспорядков в колониях Отрабатывались и навыки по освобождению заложников Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В ГУФСИН России по Пермскому краю состоялось тактико-строевое занятие, направленное на отработку действий по пресечению массовых беспорядков осуждённых и освобождению заложников в исправительных учреждениях.

Руководитель специальной операции, врио начальника управления Самир Бабаев объявил тему, цели, учебные вопросы и время, отведённое на решение задачи.

Вводная часть учения состоялась на базе ИК №29, заседание оперативного штаба – на базе Главного управления, а отработка практической части осуществлялась на территории Пермского института ФСИН России.

По словам организаторов учений, во время занятия было достигнуто боевое слаживание между группами подразделений. Задачи, поставленные перед сотрудниками ведомства, были выполнены в полном объёме. Работа сводного отряда оценена на «удовлетворительно», сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.





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