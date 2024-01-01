Для борьбы с борщевиком в Прикамье привлекут дорожников В этом году сорняк уничтожили на территории больше 5 тысяч га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На борьбу с борщевиком планируют привлечь дорожные службы. Как сообщили в минагро, это связано со сложностями поиска подрядных организаций. Власти разными способами пытались найти подрядчиков, но очереди из желающих не выстраиваются. В этом году муниципалитеты не смогли израсходовать больше 100 млн руб., выделенных на борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом пишет телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

«Мы планируем отказаться от подрядного способа выполнения работ и передать их дорожным службам», — заявила депутатам, обеспокоенным темпами освоения средств, выделенных на борьбу с сорняком, заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Светлана Ременщикова на заседании бюджетного комитета краевого парламента.

Бои с борщевиком в Пермском крае с переменным успехом ведутся в течение последних нескольких лет. В этом году отличилась Чернушка: здесь, на территории Чернушинского ГО, судя по отчётам, убрали больше всего сорняка.

В целом же, как сообщили в министерстве, в этом году в Пермском крае борщевик Сосновского был уничтожен на территориях общей площадью 5041 га.

Ранее, напомним, «Новый компаньон» писал о том, что в минагро предлагали увеличить штрафы за борщевик до 1 млн руб. для юридических лиц, до 50 тыс. для должностных и до 5 тыс. для граждан.

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