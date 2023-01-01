Минагро Пермского края предлагает увеличить штрафы за борщевик до 1 млн рублей Министерство опубликовало проект поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое минагро разработало проект поправок в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В документе предложен комплекс мер, направленных на борьбу с бездействием по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории региона. Документ опубликован на сайте министерства.

В частности, предлагается увеличить размер штрафа для граждан с 0,5-2 до 2-5 тыс. руб., для должностных лиц с 10-20 до 20-50 тыс. руб., для юридических лиц — с 30-50 до 150 тыс. до 1 млн руб.

Сообщается, что на сегодняшний день в Пермском крае борщевиком Сосновского засорено порядка 59 тыс. га земли. И растение ежегодно может захватывать 10-15% новых территорий.

Отмечается, что в настоящее время субъекты ответственности не принимают должных мер, так как стоимость обработки земли для борьбы с борщевиком намного выше штрафных санкций.

Напомним, борьбой с борщевиком с 2023 года занимается минагро. В регионе создан единый орган — ГКУ «Центр развития агробизнеса», который будет вести работу по устранению борщевика на территории края.

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