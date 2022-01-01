Краевое Минагро наделили полномочиями по борьбе с борщевиком Поделиться Твитнуть

Краевое правительство провело выездное совещание в Куединском округе, во время которого был рассмотрен вопрос об организации работы по борьбе с борщевиком Сосновского. В частности, было предложено наделить Министерство агропромышленного комплекса Пермского края полномочиями по предотвращению распространения и уничтожению этого сорного растения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что это решение — шаг к реализации системных планов региональных властей по уничтожению борщевика, представляющего большую опасность для здоровья и жизней людей. Он отметил, что в крае этим растением засорено порядка 70 тыс. гектаров земли.

«Растение распространяется большими темпами и, самое главное, уничтожить его за один год практически невозможно. Три года назад в регионе этой проблемой никто не занимался. Мы этим занялись, и ежегодно увеличивали субсидии муниципалитетам на решение этого вопроса. Но такой подход оказался недостаточно эффективным из-за несвоевременности конкурсных процедур, а также из-за того, что часть земель на их территории находится в краевой и федеральной собственности. Тем не менее, решать вопрос крайне важно. Поэтому мы приняли решение подходить к проблеме более комплексно», — заявил глава региона.

По словам Дмитрия Махонина, в регионе определен единый орган — ГКУ «Центр развития агробизнеса», который будет вести работу по устранению борщевика на территории края. Минагро Прикамья, в случае принятия нормативного акта, будет наделен полномочиями по координированию работы. «При этом ответственность за устранение борщевика на своих территориях должны будут нести все собственники участков — как юридические лица, так и физические», — отметил губернатор.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков сообщил, что, согласно разработанной по поручению губернатора новой системе, деньги, выделяемые из регионального бюджета на уничтожение опасного растения, будут направляться не муниципалитетам, а ГКУ «Центр развития агробизнеса» — как единому центру координации работы на территории региона.

По информации краевого Минагро, следующим шагом будет внесение изменений в закон «Об административных правонарушениях Пермского края». Поправки будут направлены на существенное ужесточение штрафных санкцией. Это делается для возможного усиления воздействия на собственников земельных участков, на землях которых растет борщевик Сосновского, но меры к его уничтожению владельцами не принимаются, пояснил министр.

Он добавил, что параллельно проводится актуализация карты мест произрастания борщевика в муниципалитетах, которая будет завершена в первом квартале 2023 года. После этого собственникам земельных участков будут направлены уведомления о необходимости принятия мер к уборке опасного растения. Затем, в конце весны, в соответствии с техническими требованиями, предусмотренными в методиках, будет организована работа по уничтожению борщевика Сосновского.

В конце обсуждения Дмитрий Махонин отметил, что новый подход потребует системной работы всех, начиная с частных владельцев и компаний и заканчивая министерствами и ведомствами.

Муниципалитеты будут заниматься уничтожением борщевика в границах населенных пунктов — это их ответственность. Своя сфера ответственности будет у других региональный министерств: Минтранс — это обочины дорог, МинЖКХ и Минэнерго — территории линейных объектов газовиков и энергетики. Ответственность частных компаний и физических лиц — устранение сорняка на своих земельных участках. За бездействие они будут подвергаться административным наказаниям. Краевое Минагро будет координировать работу, в том числе связанную с распределением финансирования из регионального бюджета на эти цели.





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