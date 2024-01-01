Нерасселение аварийного дома в Пермском крае привело к возбуждению уголовного дела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о нерасселении аварийного дома в Красновишерске Пермского края.

В онлайн-приёмную председателя СКР Александра Бастрыкина обратилась пенсионерка из Красновишерска. Она сообщила, что здание 1970 года постройки, в котором она живёт в муниципальной квартире, было признано аварийным в прошлом году, при этом срок сноса установлен на 2030 год. Заявительница жалуется, что в доме разрушаются потолочные перекрытия, а конструкции здания сгнили. При этом благоустроенное жильё женщине предоставлять отказываются. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не дали.

В Следственном управлении СКР по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя регионального СУ Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и отчитаться о предварительных и окончательных результатах его расследования.

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