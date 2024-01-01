В Пермском крае число вакансий в отрасли ЖКХ увеличилось на 32% Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В январе — начале сентября 2024 года в Пермском крае было опубликовано 800 вакансий в сфере ЖКХ, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Более половины всех объявлений о работе размещены компаниями из сектора энергоснабжения и водоснабжения. 14% вакансий принадлежат организациям, занимающимся благоустройством, а 11% — компаниям, работающим в области вентиляции и кондиционирования. В основном, предприятия жилищно-коммунального хозяйства ищут водителей (7% от общего числа вакансий), менеджеров по продажам (6%) и электромонтажников (4%). Соответствующие средние заработные платы для этих позиций составляют 144,3 тыс. руб., 69,9 тыс. руб. и 79,8 тыс. руб.

С начала года средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае в сфере благоустройства находилась в диапазоне 46-92 тыс. руб., в том же периоде прошлого года — 40-80 тыс. руб.

Как считают специалисты HeadHunter, с которыми пообщалось агентство РИА Недвижимость, непростую кадровую ситуацию в отрасли по всей стране усугубляет отток мигрантов. Количество рабочих вакансий в сфере ЖКХ увеличивается ежемесячно. Особенно резкий рост был замечен в зимний период.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в аэропорту Перми задержали 45-летнего гражданина Узбекистана. Выяснилось, что регистрация мигранта на территории России истекла ещё в ноябре 2023 года, и с тех пор он находился в стране нелегально. Мужчина прибыл в Россию в августе 2023 года в поисках работы, трудился дворником.

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