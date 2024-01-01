В аэропорту Перми задержали нелегального мигранта Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В воскресенье, 15 сентября, в отдел полиции аэропорта Перми поступила информация о том, что иностранец без регистрации собирается вылететь в Узбекистан, в город Наманган. На втором этаже терминала во время проверки документов был задержан 45-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Выяснилось, что регистрация мигранта на территории России истекла ещё в ноябре 2023 года, и с тех пор он находился в стране нелегально.

Мужчина прибыл в Россию в августе 2023 года в поисках работы, трудился дворником. При этом у него не было действующего патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Полицейские доставили нелегала в дежурную часть линейного отдела, где составили административный протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение условий пребывания в стране. На следующий день дело было рассмотрено Пермским районным судом, который назначил мужчине штраф 3 тыс. руб. с административным выдворением из Российской Федерации.

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