Пермская чиновница осуждена за подлог Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальным районным судом Перми осуждена чиновница, уполномоченная составлять протоколы об административных правонарушениях. Было доказано, что женщина совершила служебный подлог и фальсифицировала доказательства. Её признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ и ч. 1 ст. 303 УК РФ, и назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что осуждённая ещё в 2022 году, являясь должностным лицом муниципальной службы, дважды умышленно внесла в протокол об административном правонарушении сведения о продавце, который на самом деле не осуществлял торговлю в неустановленном месте. После она направила административные материалы для рассмотрения в судебный участок.

Из-за умышленных преступных действий чиновницы потерпевший был незаконно привлечён к административной ответственности.

Уголовное дело осуждённой в настоящее время направлено в Пермский краевой суд. Там будет рассматриваться её апелляционная жалоба, а также апелляционное представление заместителя прокурора района.

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