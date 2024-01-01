Объём кредитования наличными в Прикамье снизился на 13% В августе пермяки взяли таких кредитов на 9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За август 2024 года банки выдали жителям Пермского края 58,56 тыс. кредитов наличными на 9,04 млрд руб. Средний размер кредита составил 154 тыс. руб., срок — 33 месяца. По сравнению с июлем количество выданных кредитов в данном сегменте сократилось на 4%, объём — на 13%, а чек на 10%. Об этом сообщили в Объединённом кредитном бюро.

Полная стоимость кредита (ПСК) в кредитовании наличными в августе составила 28,67%. Это максимальное значение с начала года. На начало сентября ПСК по кредитам наличными зафиксирована на уровне 29,3%.

Объёмы кредитования наличными в августе по сравнению с результатами июля сократились во всех регионах РФ. Наибольшее снижение зафиксировано в Курской области: -40%. Количество выдач в подавляющем большинстве регионов тоже сократилось. Наибольшее снижение отмечается всё в той же Курской области: -38%. Уменьшился и средний размер кредита наличными. Наибольшее снижение отмечается в Ненецком АО — на 23%.

По словам генерального директора Объединённого кредитного бюро Михаила Алексина, ощутимое сокращение объёмов кредитования в августе является прямым следствием мер регулятора, направленных на охлаждение рынка розничного банковского кредитования. Эффект от усилий ЦБ по снижению темпов роста задолженности граждан в нецелевом кредитовании совпал с последствиями от увеличения ключевой ставки.

Алексин также обратил внимание на изменение структуры портфеля новых кредитов: основное сокращение объёма в сегменте наличных произошло за счёт ссуд с большим платежом, существенно повышающим кредитную нагрузку заёмщика. Именно такой формат охлаждения рынка является целевым для регулятора. Вполне вероятно, что тенденция на снижение объёмов кредитования продолжится до конца 2024 года.

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