Дефицит водителей автобусов в Перми достигает 40% Но о «массовом кризисе» в отрасли говорить рано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, представляя на комитете гордумы по экономическому развитию результаты работы отрасли за первое полугодие 2024 года, сообщил, что ключевой проблемой, требующей дополнительных мер и обсуждений, является нехватка водителей у всех компаний-перевозчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам Путина, на данный момент отрасли не хватает 450 водителей, что составляет дефицит от 20 до 40%. «Для решения данной ситуации мы планируем реализовать мероприятия, направленные на улучшение условий труда водителей», — рассказал чиновник. Также обсуждаются дополнительные меры поддержки сотрудников.

Снизить нехватку работников и уменьшить переполненность автобусов на некоторых маршрутах поможет выход на линии автобусов большого класса. По словам Путина, этого следует ожидать к лету 2025 года.

Глава департамента отметил, что в настоящий момент не ожидается «массового кризиса» в отрасли, однако существуют определенные проблемы, требующие системных решений для обеспечения стабильной работы. В их числе, например, увеличение числа безбилетных пассажиров.

Ранее сообщалось, что за полугодие в отрасли наблюдается рост как доходов, так и расходов. Последнее власти связывают с открытием новых маршрутов и изменениями в маршрутной сети. Доходы увеличились с 2,45 до 2,58 млрд руб., а расходы — с 3,14 до 3,3 млрд руб.

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