Расходы общественного транспорта в Перми превысили доходы на 700 млн рублей Пользоваться автобусами и трамваями горожане стали чаще Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми

По данным городского дептранса, за первое полугодие 2024 года пермяки совершили в общественном транспорте 118,9 млн поездок, что на 4 млн поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом чиновники рассказали на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию.

Отмечается, что пассажиры начали активнее использовать проездные. Доля их валидаций увеличилась с 37,7 до 40,7%. Ещё около 48% поездок оплачиваются банковскими картами, а 8% — транспортными. Наличные остаются наименее популярным способом расчёта, их использование снизилось с 6,4% в прошлом году до 3,5% на сегодняшний день.

Платность проезда в Перми за полугодие проверили 67,9 тыс. раз, 7,5 тыс. безбилетных пассажиров были оштрафованы. В бюджет Перми за период поступило 8,1 млн руб. штрафов за проезд без оплаты.

На 25,5 млн руб. за нарушение условий контрактов были оштрафованы перевозчики. Штрафы налагались за несоблюдение расписания, отмену рейсов, неисправность оборудования и недостаточную чистоту в салоне.

За полугодие в отрасли наблюдается рост как доходов, так и расходов. Последнее власти связывают с открытием новых маршрутов и изменениями в маршрутной сети. Доходы увеличились с 2,45 до 2,58 млрд руб., а расходы — с 3,14 до 3,3 млрд руб.

В дептрансе также проинформировали, что самыми доходными автобусными маршрутами стали №37, 40, 45, 56 и 27. А наибольший объём дотаций пришёлся на автобусные маршруты №15, 20, 32, 53 и 80. В департаменте отмечают, что это связано с большей средней дальностью поездки пассажиров, поскольку эти маршруты следуют в Кировский и Орджоникидзевский районы.





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