В выходные в Перми снова изменится схема движения транспорта Поделиться Твитнуть

В связи с проведением спортивных событий «Кросс нации» и «Пермская прогулка» изменяется схема движения транспорта в Перми с 20 по 22 сентября, сообщили в региональном минтрансе.

Что касается организации парковки, то с 00:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей на ул. Самаркандской (от ул. Лякишева до ул. Мраморной).

По поводу движения транспорта: с 07:30 до 15:00 21 и 22 сентября будет ограничено движение на ул. Самаркандской (от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина). На данной части дороги останется одностороннее движение в сторону ул. Грибоедова.

Министерство призывает водителей с пониманием отнестись к изменениям и заранее продумать свои маршруты.

Напомним, 7 и 8 сентября в связи с проведением Пермского марафона некоторые маршруты общественного транспорта были укорочены или меняли путь следования, а многие городские улицы были закрыты для движения транспорта.

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