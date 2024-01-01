Первый международный турнир движения «Золотая шайба» пройдёт в Перми Поделиться Твитнуть

Клуб "Золотая шайба" zshr.ru

Впервые в современной истории России состоится международный турнир движения «Золотая шайба», и пройдёт он в Перми. Об этом сообщили в министерстве спорта Прикамья.

В соревнованиях примут участие команды из России, Казахстана и Беларуси, составленные из игроков возрастной категории 15 лет.

В турнире на правах хозяев выступят и юные хоккеисты Пермского края. Команда «Медведи» из Соликамска заняла первое место на региональном этапе турнира «Золотая шайба» в сезоне 2023/24.

Соревнования запланированы с 8 по 12 октября. Сначала лучшие команды U15 сыграют между собой по круговой системе. Игры пройдут на льду спортивного комплекса им. Сухарева. Финал состоится в УДС «Молот» 12 октября.

Традиционной кульминацией значимого турнира станет гала-матч, в котором примут участие именитые отечественные хоккеисты.





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