Завершена реконструкция набережной в Краснокамске Поделиться Твитнуть

В Краснокамске Пермского края завершилась реконструкция центральной набережной, об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Он отметил, что работы по улучшению территории проводились в два этапа. На первом этапе был реализован проект «Набережная стихий», который одержал победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения». В рамках этого проекта вдоль Камы были созданы детские и спортивные площадки и амфитеатр.

Второй этап стал возможен благодаря успеху во Всероссийском голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». В результате набережная получила удобную пешеходную сеть, современное освещение и зоны для отдыха.

«Теперь основной задачей местных властей является поддержание в надлежащем состоянии этой территории», — отметил глава региона. Он напомнил, что в 2024 году преобразились набережные в Перми, ЗАТО Звёздный, Александровском, Коми-Пермяцком, Добрянском и Чердынском округах.

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