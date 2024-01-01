В Прикамье осудили управляющую трёх подпольных казино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чайковский городской суд Пермского края 17 сентября вынес приговор 53-летней участнице организованной преступной группы. Женщина была признана виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В суде было установлено, что соучастники с ноября 2022-го по июнь 2023 года организовали на территории Чайковского незаконную игорную деятельность.

Они арендовали нежилые помещения, укомплектовали их необходимым компьютерным оборудованием, нанимали обслуживающий персонал. За период существования клубов преступники заработали более 6 млн руб.

Подсудимая была управляющей трёх незаконных игорных заведений. Она обеспечивала конспирацию их деятельности под видом баров, а также занималась обучением персонала.

В ходе расследования женщина согласилась заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, и её уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Решением суда виновной было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно и штраф 150 тыс. руб.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.





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