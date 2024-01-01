В Нытвенском округе Прикамья из-за отсутствия бензина отменили несколько рейсов автобусов Поделиться Твитнуть

фото: администрация Нытвенского округа

Утром 17 сентября пассажиры нескольких межмуниципальных рейсов не смогли выехать из Нытвы в Пермь, Новоильинский, Верещагино и из Уральского в краевой центр. О сбое в работе транспорта сообщили окружные власти на официальной странице муниципалитета в соцсети ВКонтакте.

Причиной срыва рейсов названо отсутствие горючего у ООО «Нытвенское АТП».

«После поступления информации о случившемся глава округа Ринат Хаертдинов оперативно подключился к решению проблемы. В 8:45 АТП возобновило все рейсы по указанным маршрутам. Приносим извинения жителям округа за доставленные неудобства!» — сказано в информации.

При этом в комментариях к посту одна из местных жительниц напомнила чиновникам, что до ст. Чайковской автобусы так и не пустили. «Мы так же относимся к Нытвенскому району, а автобусы как не ходили, так и не ходят», — написал она.

В администрации пояснили, что муниципальный контракт, заключенный ранее с перевозчиком по муниципальному маршруту «Нытва — ст. Чайковская» закончился. Продлевать его перевозчик отказался, а нового исполнителя пока найти не удалось.





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