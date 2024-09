В Перми на месте Cup by Cup откроют африканскую кофейню Burundi Она заработает с 1 октября Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

На первом этаже Дома чекистов на ул. Сибирской, 30 в Перми, снова откроют кофейню. Это будет шестая пермская точка сети кофеен Burundi. Она будет оформлена в африканском стиле. Открытие планируется 1 октября. Об этом пишет 59.ru.

В меню заведения — кофейные напитки, чаи, десерты, завтраки, буррито, доппио, смузи и др.

Ранее на этом месте 12 лет работала популярная кофейня Cup by Cup. Она закрылась 11 августа. По просьбе «Нового компаньона» сооснователь бренда Cup by Cup Иван Стекачёв объяснил тогда мотивы закрытия кофейни: «Мы решили взять паузу и подумать, что будет дальше с проектом. Есть новые планы. В прежнем формате работать стало уже неинтересно». В настоящее время команда Cup by Cup работает в двух вегетарианских кафе — Lemon Tree (ул. 25 Октября, 47) и в гостинице «Центральная». Кроме того, основатели сети открыли кофейный шоу-рум «Станция» в Мотовилихе.

Кафе сети Burundi уже представлены в БЦ «Бажов», ТРК «СпешиLove», на ул. Монастырской, пр. Комсомольском и по другим адресам.

