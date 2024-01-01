В Прикамье простятся с участником СВО из Добрянки Илья Климов погиб в июне этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Добрянского городского округа

Администрация Добрянского городского округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели участника СВО Ильи Климова.

Он родился 28 мая 1985 года в Нижневартовске. В 2000 году окончил среднюю школу №89 в Перми, а с октября 2003-го по декабрь 2005-го проходил срочную службу. Служил в Уссурийске в артиллерийских войсках радиотелефонистом радиостанций.

После армии работал в разных организациях Перми (заводы «Машиностроитель», «Камтекс Химпром»). Участвовал в соревнованиях, защищая честь предприятий по лыжному спорту.

В прошлом году 27 июля мужчина заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Он служил стрелком в мотострелковых войсках в звании ефрейтор и погиб 19 июля при выполнении боевых задач в населённом пункте Семёновка Ясиноватского района.

У мужчины остались родители и две дочки.

Прощание с военнослужащим состоится 19 сентября в 11:00 в д. Залесная.

Администрация Добрянского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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