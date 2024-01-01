В Прикамье с начала года случилось более 100 ДТП с дикими животными Чаще всего в аварии попадали лоси Поделиться Твитнуть

С начала 2024 года на территории Пермского края произошло 109 аварий, в которых пострадали или погибли дикие животные. Чаще всего в ДТП попадали лоси — зарегистрировано 95 таких случаев. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Министерство природных ресурсов Пермского края.

В ведомстве пояснили, что в 13 случаях аварии с дикими животными приводили к травмированию водителей и пассажиров автомобилей. При этом в двух ДТП гибли люди.

Отмечается, что со второй декады августа до середины сентября лоси начинают активно передвигаться в поисках пары. Поэтому они теряют бдительность и внимание. Больше всего эти животные активны в часы рассвета и от заката до полуночи.

Напомним, на прошлой неделе на трассе Кудымкар—Гайны выбежавший на дорогу лось стал причиной аварии двух машин и гибели водителя.

ДТП случилась 14 сентября около 21:30 на 65 км трассы. Из Кудымкара в Гайны ехал автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого был мужчина 1996 г.р. Водитель сбил лося и погиб, проехав около 1,5 км без сознания. После этого лось ещё раз выбежал на дорогу, где его сбил автомобиль «Лада Приора». Водителя и пассажира «Приоры» госпитализировали.

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