Собственников жилья на участках КРТ в Прикамье освободят от взносов за капремонт В краевой парламент внесён пакет изменений в закон о системе капитального ремонта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края направлен пакет поправок к закону о системе капитального ремонта, учитывающий актуальную редакцию Жилищного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Если законопроект будет принят, изменения в региональную программу капитального ремонта будут основываться на данных обследования состояния многоквартирных домов. Также планируется, что минимальный размер взноса будет определяться каждый год. Владельцы квартир в частях многоквартирных домов, введённых в эксплуатацию после одобрения регпрограммы, начнут уплачивать взносы через 4 года и 11 месяцев с момента включения этих долей в регпрограмму. При этом излишки, уплаченные до вступления закона в силу, будут автоматически учтены в будущем. Кроме того, собственники жилых помещений в многоквартирных домах на территориях, где принято решение о комплексном развитии (КРТ), будут освобождены от взносов на капитальный ремонт.

Авторы законопроекта также предлагают уточнить полномочия Законодательного собрания и правительства Пермского края.

Ожидается, что данный документ будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре.





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