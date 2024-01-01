В Пермском крае конфисковали автомобиль пьяного водителя, который наехал на полицейского Мужчина пытался уехать от сотрудников ГИБДД Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

В п. Майкор Юсьвинского муниципального округа судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль «Рено Логан» за то, что он был пьяным за рулём и наехал на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСПП по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что во время исполнения своих служебных обязанностей сотрудники ГИБДД в Майкоре остановили иномарку, чтобы проверить документы. По внешним признакам водитель был пьян, но отказался пройти в служебный автомобиль для составления протокола и медосвидетельствования.

В какой-то момент мужчина решил просто уехать с места задержания. Один из сотрудников ДПС попытался на ходу запрыгнуть в салон иномарки, но водитель только прибавил скорость. После этого инспектор выпал на дорогу, машина проехала ему по ноге, а затем заехала в котлован.

Впоследствии действия пьяного водителя квалифицировали по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Мужчину приговорили к 1 году 11 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Его автомобиль конфисковали. Транспортное средство будет обращено в доход государства.

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