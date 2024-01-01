В Перми пьяный водитель на иномарке врезался в пассажирский автобус Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Гашкова автомобиль KIA врезался в автобус 36 маршрута. Видео последствий дорожной аварии появилось в паблике «Мой город — Пермь» ВКонтакте.

«Лобовое столкновение с автобусом. Подъём с Балмошной на Вышку-2», — сообщается в паблике.

В комментариях к записи пользователи написали, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения перед автобусом, и он был пьян. В полиции подтвердили это.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на пассажирку автобуса, у водителя KIA оказались просроченные права, мужчина получил травмы, в итоге его забрала скорая.

Ушибы получили несколько пассажиров автобуса. В момент аварии, например, одна женщина ударилась о валидатор и поручень.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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