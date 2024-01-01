Зарина Ситдикова На месте старого терминала пермского аэропорта может появиться новая зона ожидания вылетов До 12 октября площадка будет расчищена Поделиться Твитнуть

фото: Олег Филимонов

Пермский аэропорт «Большое Савино» рассматривает вопрос о расширении аэровокзального комплекса за счёт создания новой зоны ожидания вылетов на месте старого терминала. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Ранее «Новый компаньон» писал о начале демонтажа неэксплуатируемого здания аэровокзала. Объект площадью около 4 тыс. кв. м был построен в 1967 году. С 2018 года он не используется. Сначала его хотели приспособить для хранения трапов и снегоуборочной техники, но потом от планов отказались и решили снести, поскольку старый терминал находится на гостевом маршруте и уже не соответствует нынешним требованиям.

По информации регионального минтранса, демонтаж пустующего здания подрядчик планирует закончить до 12 октября. Работы будут выполнены раньше поставленного срока.

Сейчас пермский аэропорт рассматривает варианты использования участка. Помимо строительства новой зоны ожидания вылетов существуют также планы по созданию стоянки самолётов или обустройству грузового хаба.

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