Зарина Ситдикова В пермских трамваях появились цитаты подопечных фонда «Дедморозим» Наклейки размещены на всех городских маршрутах Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В пермских трамваях появились наклейки с цитатами подопечных фонда «Дедморозим». Об этом сообщают в благотворительной организации.

Как рассказываются в фонде, авторами жизнеутверждающих фраз и интересных высказываний являются ребята, имеющие тяжёлые заболевания и опыт жизни в сиротских учреждениях. В своих мыслях и откровениях дети и молодые люди говорят, что больше всего им нравится быть самими собой, а любовь они чувствуют, когда мама накладывает больше любимых пельмешков.

В благотворительном фонде отметили, что идея проекта возникла минувшим летом после появления в пермских трамваях выдуманных цитат.

«Мы захотели, чтобы пермяки познакомились с мудрыми, иногда смешными, но реальными фразами ребят, для которых они совершали чудеса, — отмечают в «Дедморозим». — Этих жизнеутверждающих цитат не было бы, если бы не поддержка сотен тысяч пермяков, ежедневно садящихся в городской транспорт. В каждом вагоне всегда есть хотя бы несколько человек, поддерживающих сирот и ребят с тяжёлыми заболеваниями».

Проект реализован командой «Дедморозим» совместно с «Пермгорэлектротранс». Ровно 10 лет назад был реализован похожий проект, однако тогда в транспорте размещались цитаты о детстве и семье от известных философов и писателей.

В июне «Новый компаньон» писал о том, что неизвестные лица наклеили на окна двух трамвайных вагонов Перми цитаты мэра Киева Виталия Кличко, а также английского актёра Джейсона Стэйтема.

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