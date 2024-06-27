Зарина Ситдикова В Перми неизвестные расклеили в трамваях цитаты мэра Киева Работники МУП «Пермгорэлектротранс» уже удалили наклейки с окон вагонов Поделиться Твитнуть

«Мой город — Пермь»

В Перми неизвестные лица наклеили на окна двух трамвайных вагонов цитаты мэра Киева Виталия Кличко, а также английского актёра Джейсона Стэйтема. Перевозчик оперативно удалил надписи из салона. Об этом «Новому компаньону» сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».

Прозрачные наклейки, появившиеся в вагонах трамваев, были выполнены в стиле социального проекта «Мудрость мира», в рамках которого в общественном транспорте Перми в 2000-м и 2010 годах размещались изречения великих мыслителей.

На рамке надписей с цитатами Стэйтема и Кличко было указано название данного проекта. Помимо этого, на наклейках была фальшивая подпись: «Городская программа».

По информации МУП «Пермгорэлектротранс», стикеры были оперативно демонтированы. Аналогично перевозчик поступает и с граффити, а также при других актах вандализма в отношении своего парка транспортных средств.

На предприятии обратились к жителям Перми с просьбой уважительно относиться к пассажирам и общему имуществу — трамваям и автобусам.

В МУП «Пермгорэлектротранс» добавили, что не планируют обращаться с заявлением в полицию, но проведут внутреннюю проверку и отследят нарушителя по камерам, установленным в трамвайных вагонах.

Напомним, в 2010 году в Перми уже случался скандал, связанный с проектом «Мудрость мира». Тогда в общественном транспорте расклеили стикеры с цитатой Гитлера. Администрация Перми обратилась по этому поводу в прокуратуру. Предприниматели, которые по собственной инициативе напечатали эти наклейки, были оштрафованы.

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